Минтруд прогнозирует увеличение маткапитала в России на 17,5%

Маткапитал. Фото: Алексей Кунилов

Маткапитал на первенца в России может увеличится на 17,5%. Свои прогнозы на ближайшие 3 года представил Минтруд РФ.

Власти представили проект бюджета Пенсионного фонда России, в котором сформулированы прогнозируемое увеличение материнского капитала в 2023, 2024, 2025 годах. Сейчас размер маткапитала составляет 524,5 тысяч рублей. По данным РБК, согласно документу в будущем ожидаются следующие размеры выплат:

в 2023 году на рождение первого ребенка — 616,3 тыс. руб., на второго ребенка — 814,4 тыс. руб.; в 2024 году — 653,9 тыс. руб. и 864,1 тыс. руб.; в 2025 году — 680,1 тыс. руб. и 898,7 тыс. руб. соответственно.

Основа для расчетов предоставлена Минэкономразвития, по которым предполагаемый уровень инфляции составит до 17,5% в текущем году и дальнейшее снижение до 6,1% в 2023 и 4% в 2024 годах.

Согласно утвержденному в декабре 2021 года закону, увеличение маткапитала будет происходить по фактическим показателям инфляции, а не прогнозируемым. Размер выплат пересматривается ежегодно 1 февраля.