В ближайшие дни уральцы смогут без бинокля увидеть Юпитер и Сатурн

Фото: космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков

24 и 25 июня в небе выстроятся в ряд одновременно 5 планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Жители Свердловской области без бинокля смогут отчетливо разглядеть 2 из них — Юпитер и Сатурн.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УрФУ, явление можно наблюдать две ночи подряд в 03:00 в восточной части неба. Примечательно, что планеты выстроятся на небе именно в том порядке, в котором они расположены в Солнечной системе относительно Солнца. Кроме того, именно в эти дни между Венерой и Марсом будет находиться Луна.

"К сожалению, конец июня не самый благоприятный период для наблюдения за небом по причине светлых ночей. Меркурий увидеть в наших широтах будет скорее всего невозможно даже в бинокль. Для наблюдения Венеры потребуется открытое пространство, а Марс в июне еще недостаточно ярок", — пояснил инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Невооруженным взглядом можно будет увидеть при этом серп стареющей Луны и планеты-гиганты Юпитер и Сатурн.

Астроном также отметил, что парадом планет это явление назвать нельзя, так как неофициально принято считать, что для этого четырем объектам Солнечной системы требуется находиться в секторе десяти градусов. В данном случае планеты будут разбросаны почти на 90 градусов на небе.