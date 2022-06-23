Владимир Путин присвоил свердловскому врачу звание "Заслуженного работника здравоохранения"

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении главному врачу станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игорю Пушкареву звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".

Врач возглавляет станцию с 2010 года. За время его работы открыто три новых подстанции, количество бригад увеличилось более чем на 30%. Станция одна из первых в России стала внедрять в работу выездных бригад планшетные компьютеры, этот опыт в дальнейшем переняли другие отделения скорой медицинской помощи региона.

В учреждении был модернизирован оперативный отдел, а количество постов по приему обращений от горожан увеличилось до пятнадцати.

Кроме того, достойно была организована работа по медицинскому сопровождению мероприятий, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Главврач станции принимал непосредственное участие в координации работы медицинского персонала службы на стадионе "Екатеринбург Арена".

Игорь Пушкарев является кандидатом медицинских наук. Стаж его работы в здравоохранении — более 30 лет. Врач также является лауреатом премии "Медицинский Олимп" в номинациях "Спасение года", "Эффективный организатор здравоохранения"

"Для меня это стало полной неожиданностью. Признание заслуг на таком уровне, безусловно, приятно. Эта заслуга не только моя, но и всего коллектива в целом. Надеюсь вместе с коллегами принести еще много пользы здравоохранению Свердловской области", — рассказал главврач станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса.