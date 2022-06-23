МТС улучшила покрытие связью 4G в городе Лесной Свердловской области

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Базовые станции, установленные в городе Лесной с начала 2022 года позволят жителям этого города пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС на новых, высоких скоростях.

Четыре из шести базовых станций стандарта 4G были сооружены в западной части города ядерщиков. Базовая станция на улице Уральской обеспечит покрытие не только частного сектора, но и огромного массива кооперативных гаражей. Эта же базовая станция сделает комфортней работу и отдых горожан в коллективном саду №18. Антенна, установленная в коллективном саду №15, повысит скорость мобильного Интернета, и улучшит качество голосовой связи сразу в нескольких садовых товариществах: №№ 4,7,8,10,13,14 и 15. Садоводы Лесного сообщали об этой проблеме представителям МТС. Компания нашла технические возможности решить эту задачу.

Еще две вышки 4G – в 8 микрорайоне и на территории санатория-профилактория «Солнышко» должны обеспечить бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом западной части Лесного.

МТС установила две новые базовые станции в центре города Лесного – у дома №27А по улице Белинского и у дома №13А по улице Ленина. Это густо населенные районы, с обилием образовательных учреждений и самым высоким спросом на беспроводную связь.

«Мы видим у жителей Лесного высокую потребность в современных цифровых сервисах. В городе с населением чуть меньше 50 тысяч человек работают 14 школ, 2 техникума и 3 филиала московских и екатеринбургских вузов. Высокий спрос на наши услуги в Лесном, стимулирует нас к опережающему развитию сети. И потому, все строительство, что было запланировано на 2022 год в этом городе, мы выполнили еще до окончания первого полугодия», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.