Из Екатеринбурга на Черноморское побережье отправился второй "Поезд здоровья"

Путевки получили победители олимпиад, ученики с высокими результатами в учебе, спорте и культуре и дети военных, которые несут службу на Украине. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Из Екатеринбурга в рамках проекта "Поезд здоровья" к Черному морю отправились еще более 500 школьников. Первая группа уехала на отдых 1 июня.

Всего на южные курорты России летом 2022 года отправятся свыше 2 тысяч школьников из 66 муниципалитетов Свердловской области. В нынешнем году по инициативе главы региона будет организована четвертая смена для детей из семей, находящихся в трудном положении.

"Вы сегодня отправляетесь к южным морям, слова о которых звучат в нашем гимне. Вода уже нагрелась, вы сможете купаться и отлично отдыхать. При этом не забывайте, что за вашими плечами родители, педагоги, вся Свердловская область. Мы не сомневаемся — когда вы вернетесь домой, про вас скажут, что вы были самими лучшими отдыхающими", — обратился к школьникам замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Путевки получили победители олимпиад, ученики с высокими результатами в учебе, спорте и культуре и дети военных, которые несут службу на Украине, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Вагоны, на которых школьники отправились на юг, оснащены биотуалетами и кондиционерами. Путешествовать дети будут вместе с педагогами и медработниками. Для обеспечения безопасности поезда их будут сопровождать сотрудники транспортной полиции. Также в каждом составе есть вагон-ресторан, где детей будут кормить блюдами из меню, согласованному с органами Роспотребнадзора.

Отметим, что проект "Поезд здоровья" реализуется в регионе с 2010 года.