В 2023 году новогодние праздники в России продлятся с 31 декабря по 8 января

При этом выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая. Фото: Павел Ворожцов

Минтруд РФ подготовил проект постановления о новогодних праздниках на 2023 год. Они продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.

Об этом министерство сообщает в своем telegram-канале.

"Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", — говорится в сообщении.

При этом выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 24 февраля и 8 мая. Также, согласно календарю выходных, праздничными будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня и 6 ноября — в следующем году многие государственные праздники выпадут на понедельник.