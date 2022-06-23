Ветерану угрожают большегрузы

Ираида Нечкина у своего дома (к нему подъехал грузовик) на улице Кирова Фото: Павел Ворожцов

Ираида НЕЧКИНА живет на улице Кирова. Дом, построенный в 1860-х годах прапрадедом женщины, помнит несколько поколений ее семьи. Окнами он выходит на дорогу. После недавнего ремонта по гладкой, заасфальтированной трассе начали гонять фуры, и здание заходило ходуном. По просьбе нашей читательницы корреспондент «ОГ» Юлия БАБУШКИНА подключила к ситуации камышловские власти, они уже нашли способ решить проблему.

Надо спасать

Ираида Сергеевна очень гордится своим домом, называет его родовым гнездом. Предки хозяйки работали на местной железной дороге, держали конюшню с породистыми лошадьми, были людьми зажиточными. В доме до сих пор стоит резной дубовый буфет середины XIX века, висят настенные часы – из Парижа…Сохранилась даже планировка: комнаты просторные, светлые, кухонная печь – огромная, в основании – сваи из лиственницы. Дом с момента постройки ни разу не переходил в чужие руки – оставался в семье. Только в 2007 году Ираида Сергеевна решилась на небольшой капитальный ремонт: сменила кровлю, облицевала декоративным кирпичом фасад здания.

Полтора года назад у дома Ираиды Сергеевны отремонтировали дорогу – и сразу начались проблемы. По трассе понеслись большегрузы, и дом заходил ходуном. Женщина долго терпела, а недавно по совету соседей обратилась за помощью в «ОГ». 21 июня корреспондент побывала у нее.

– Фуры летят одна за другой – посуда в шкафах качается, стены трясутся! У соседей – такая же ситуация. Мало того, на дороге лежачие «полицейские» теперь – большегрузы на них подскакивают! Дом может разрушиться, причем очень быстро. Я приглашала специалистов, они говорят, такой риск есть. Нужно что-то делать – хотя бы знаки дорожные поставить, и ограничить движение тяжелого транспорта. В ГИБДД мне сказали, что это реально, надо только согласовать с мэрией и их областным начальством, – рассказала хозяйка. – Многие мои соседи читают вашу газету, они и порекомендовали обратиться к вам – сказали, это самый быстрый путь решить проблему.

Беда не одна

Как выяснила «ОГ», от большегрузов на Кирова страдают не только домовладения. Прямо напротив дома Ираиды Сергеевны внушительное кирпичное здание 1912 года постройки. Раньше здесь был городской клуб, теперь – детская спортивная школа.

– У школы нет светофоров, только пешеходный переход. Дети по дороге на занятия каждый день рискуют попасть под фуры! Конечно, беспокоюсь за фундамент здания: тряска, тряска такая, что он может разрушиться, его ведь никто не укреплял с момента постройки. А если трещины пойдут, что делать будем?! Это объект культурного наследия, – задает риторический вопрос директор школы Вячеслав Прожерин.

Чуть дальше школы стоят гостиница и дом писателя Павла Бажова – тоже объект культурного наследия. Большегрузы «встряхивают» и их. И это еще не вся беда. Как выяснилось, под отремонтированной дорогой проходит коллектор городской канализации. Если многотонники, подпрыгивая на искусственных неровностях, продавят ее, Камышлову мало не покажется…

– Поймите меня правильно: я ведь не только о себе беспокоюсь, – объясняет Ираида Сергеевна. – Эта проблема действительно общая. Дорожные знаки, ограничивающие движение, – реальный выход из ситуации. И больших затрат это не потребует. А для большегрузов наверняка можно найти другие маршруты.

Обратная связь

Корреспондент «ОГ» встретилась с главой Камышлова Алексеем Половниковым. Мы приезжали по совсем другому вопросу, но, пользуясь случаем, рассказали мэру и про ситуацию на улице Кирова. Алексей Владимирович взял вопрос под личный контроль.

– Чтобы установить такие знаки, нужны четкие обоснования. Судя по тому, что вы мне рассказали, они есть. Но в любом случае нужно консультироваться с надзорным органом – ГИБДД, нашими специалистами. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в начале июля. О результатах мы вам сообщим. Думаю, все будет хорошо.

Большегрузы заполонили улицу, жалуется жительница Камышлова. Фото: Павел Ворожцов

Ираида Сергеевна дома, читает под парижскими часами… Фото: Павел Ворожцов

Фуры регулярно «встряхивают» дома писателя Павла Бажова. Фото: Павел Ворожцов

Глава Камышлова Алексей Половников в рабочем кабинете. Фото: Павел Ворожцов