Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вступила в активную фазу экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища. Специалисты запустили земснаряд – техническое судно, которое очистит пруд от многолетних донных отложений.

Как сообщает пресс-служба администрации города, земснаряд специально для реализации проекта изготовили в Ростовской области на Цимлянском судомеханическом заводе.

За два года со дна водохранилища поднимут около полумиллиона кубических метров донных отложений. Взвесь воды и ила будут отправлять по плавучей трубе (пульпопроводу) на площадку хранения. Высушенный материал планируется использовать в дорожном строительстве.