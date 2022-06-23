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23 июня 2022, 23:30

Фотофакт

тагил

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вступила в активную фазу экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища. Специалисты запустили земснаряд – техническое судно, которое очистит пруд от многолетних донных отложений.

Как сообщает пресс-служба администрации города, земснаряд специально для реализации проекта изготовили в Ростовской области на Цимлянском судомеханическом заводе.

За два года со дна водохранилища поднимут около полумиллиона кубических метров донных отложений. Взвесь воды и ила будут отправлять по плавучей трубе (пульпопроводу) на площадку хранения. Высушенный материал планируется использовать в дорожном строительстве.

Областная газета Свердловской области

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