«Академу» подгоняют рельсы

От Академического до Объездной рельсы планируют уложить до конца сентября. Фото: Алексей Кунилов

На маршруте, который свяжет «Академический», восьмой район столицы Урала, с остальной частью города, проложены первые триста метров рельсов. Впереди – еще более четырех километров. Работы ведутся без выходных: подрядчику поставлена задача ускорить строительство. За тем, как она решается, наблюдал корреспондент «ОГ Евгений АКСЕНОВ.

Пассажиры переполненных автобусов, курсирующих из Академического в центр и обратно, с восторгом снимают на камеры смартфонов, как дорожные рабочие в районе улицы Академика Вонсовского укладывают шпалы, кладут на них рельсы и заливают стыки горячим металлом. После шлифовки получается бесстыковой путь, как и на новом маршруте из Екатеринбурга до Верхней Пышмы – привычного трамвайного перестука здесь уже не будет. Остатки шума поглотят шумозащитные экраны.

Для самого молодого и густонаселенного района уральской столицы это знаковое событие. Сейчас Академический с остальным Екатеринбургом связывают только автодороги, которые просто не справляются с транспортным потоком.

– Мы с женой сперва радовались, когда всего за три с половиной миллиона купили квартиру в новом доме в новом районе, но очень скоро выяснилось, что по факту приобрели вместе с ней большую головную боль. Работаю в районе железнодорожного вокзала. Чтобы не стоять в пробках – а в них можно провести и час, и полтора, и больше – выезжаю из дома рано, где-то в шесть часов, а с работы наоборот уезжаю позже других, – рассказывает «ОГ» житель Академического Валерий Кузнецов.

Впервые о проектировании трамвайного пути из «Академа» в центр было заявлено в 2008-м году. Год назад на улице Вонсовского в присутствии министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина торжественно заложили символическую первую шпалу. Заместитель директора управления капитального строительства (УКС) Екатеринбурга Евгений Бакиров говорит, что по контракту построить трамвайную ветку от улицы Академика Парина до Волгоградской должны до декабря 2024 года. Но администрация города поставила подрядчику задачу ускориться.

– Лето – это время, когда надо строить и реконструировать дороги, сроки сжаты, торопимся. Люди трудятся без выходных. Говорят, работали бы и ночью, но это запрещено. Подрядчик, компания «Уралтрансспецстрой», прилагает все усилия, чтобы закончить все как можно раньше. Насколько – будет понятно по результатам года, – объясняет Евгений Бакиров.

Губернатор Евгений Куйвашев: – Летом прошлого года стартовало строительство трамвайной линии, которая свяжет Академический с действующей сетью: трамваи, прежде всего, будут запущены по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной – до кольца на Волгоградской. Трамвай, двигающийся по обособленной полосе, и дороги поможет разгрузить, и даст людям альтернативу.

В настоящее время рабочие укладывают рельсы на полуторакилометровом участке от улицы Краснолесья до объездной дороги. Там, куда еще не дотянулись трамвайные пути, снимают грунт, готовят основание для укладки шпал. Протяженность нового маршрута – почти четыре с половиной километра. На нем будет 14 трамвайных остановочных комплексов – по семь в каждую сторону.

– Уложенные рельсы – это видимая часть работы. Много времени уходит на подготовительные мероприятия. В первую очередь, на переустройство инженерных сетей. Сейчас на участке от Зоологической до Волгоградской, где будут проходить трамваи, уже переложили и частично заново построили теплотрассу, канализацию, водопровод, электросети – в общей сложности 50 километров коммуникаций. Часть из них должны бесперебойно функционировать в период отопительного сезона, который длится с осени до весны. Поэтому мы с нетерпением ждали лета, чтобы войти в активную фазу. До конца года планируем уложить рельсо-шпальную решетку до кольца на Волгоградской в полном объеме. Пока без стыковки с существующей там трамвайной линией, – рассказывает Евгений Бакиров.

«Полный объем» – это более тысячи тонн рельсов и более пяти тысяч шпал. По словам представителя УКС, все поставляется на стройку своевременно, перебоев нет, а связанные с санкциями незначительные проблемы решили еще весной. На графике работ и цене проекта они никак не сказались. «На сегодняшний день на строительстве трамвайного пути все оборудование, все стройматериалы российского производства. Запланированных 2,6 млрд рублей должно хватить», – уверен Евгений Бакиров.

Участок из Академического до кольца на улице Волгоградской – только первый этап грандиозного плана по строительству магистральной трамвайной ветки. На втором этапе, который пока еще в проекте, планируется продлить трамвайную линию до улицы Татищева, где она вольется в действующую линию.