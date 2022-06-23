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Общество
23 июня 2022, 21:18

Губернатор Евгений Куйвашев и глава Ростуризма договорились о развитии инфраструктуры реки Чусовой

сплав

Руководитель Ростуризма считает, что Чусовая — это один из главных туристических брендов Свердловской области. Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области и глава Ростуризма Зарина Догузова завершили сплав по реке Чусовой. Они обсудили развитие туристической инфраструктуры региона и договорились о совместной работе по обустройству реки.

Руководитель Ростуризма считает, что Чусовая — это один из главных туристических брендов Свердловской области, потому что это единственная река, которая проходит и по европейской части континента, и по азиатской. Зарина Догузова добавила, что действующий маршрут для сплавов — это уже готовое путешествие, которое необходимо снабдить достойной комфортной инфраструктурой.

"Для большинства людей нашей страны Урал, Свердловская область — это в первую очередь промышленность. Но это еще и красивая природа, возможности активного отдыха на природе, сплавы. Это богатая история: 300 лет промышленной истории нашей страны. Это и сам Екатеринбург, очень продвинутый, динамично развивающийся, устремленный в будущее. Поэтому Свердловская область — это прекрасная возможность, с одной стороны, провести время в комфорте с хорошими ресторанами, гостиницами, кафе. С другой стороны — при желании отлично отдохнуть на природе", — передает ее слова департамент информполитики Свердловской области.

Зарина Догузова пообещала, что будет рекомендовать путешествия по Свердловской области всем своим друзьям. Перед сплавом глава Ростуризма побывала на горе Белой. 

Областная газета Свердловской области

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