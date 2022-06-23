Губернатор Евгений Куйвашев и глава Ростуризма договорились о развитии инфраструктуры реки Чусовой

Руководитель Ростуризма считает, что Чусовая — это один из главных туристических брендов Свердловской области. Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области и глава Ростуризма Зарина Догузова завершили сплав по реке Чусовой. Они обсудили развитие туристической инфраструктуры региона и договорились о совместной работе по обустройству реки.

Руководитель Ростуризма считает, что Чусовая — это один из главных туристических брендов Свердловской области, потому что это единственная река, которая проходит и по европейской части континента, и по азиатской. Зарина Догузова добавила, что действующий маршрут для сплавов — это уже готовое путешествие, которое необходимо снабдить достойной комфортной инфраструктурой.

"Для большинства людей нашей страны Урал, Свердловская область — это в первую очередь промышленность. Но это еще и красивая природа, возможности активного отдыха на природе, сплавы. Это богатая история: 300 лет промышленной истории нашей страны. Это и сам Екатеринбург, очень продвинутый, динамично развивающийся, устремленный в будущее. Поэтому Свердловская область — это прекрасная возможность, с одной стороны, провести время в комфорте с хорошими ресторанами, гостиницами, кафе. С другой стороны — при желании отлично отдохнуть на природе", — передает ее слова департамент информполитики Свердловской области.

Зарина Догузова пообещала, что будет рекомендовать путешествия по Свердловской области всем своим друзьям. Перед сплавом глава Ростуризма побывала на горе Белой.