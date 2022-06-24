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Общество
24 июня 2022, 09:56

Новый российский агрегатор такси составит конкуренцию действующим компаниям

машина такси

Фото: Алексей Кунилов

В России с 1 июля начнет работу сервис такси "СвифтДрайв". Новый агрегатор составит конкуренцию российским перевозчикам вместо ушедших с рынка иностранных компаний. Объем вложений в бизнес — до 150 млн рублей. 

Агрегатор будет действовать во всех регионах страны. Как сообщил "Известиям" сооснователь бизнеса Станислав Ястржембский, компания планирует занять 12-15% рынка.

Сервис объединит частных водителей на одной платформе. Инвесторы уже вложили 30 млн рублей в разработку программного обеспечения и дизайна своего приложения и заключение договоров с таксопарками. У фирмы заключены соглашения с действующими перевозчиками Яндекс.Такси и Ситимобайл. Если у нового агрегатора не будет свободных машин, то перевозку будут осуществлять водители этих компаний. 

Сначала сервис будет предлагать услуги перевозки юридическим лицам. Выход на потребительский рынок запланирован позднее.

Областная газета Свердловской области

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