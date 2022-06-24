Новый российский агрегатор такси составит конкуренцию действующим компаниям

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В России с 1 июля начнет работу сервис такси "СвифтДрайв". Новый агрегатор составит конкуренцию российским перевозчикам вместо ушедших с рынка иностранных компаний. Объем вложений в бизнес — до 150 млн рублей.

Агрегатор будет действовать во всех регионах страны. Как сообщил "Известиям" сооснователь бизнеса Станислав Ястржембский, компания планирует занять 12-15% рынка.

Сервис объединит частных водителей на одной платформе. Инвесторы уже вложили 30 млн рублей в разработку программного обеспечения и дизайна своего приложения и заключение договоров с таксопарками. У фирмы заключены соглашения с действующими перевозчиками Яндекс.Такси и Ситимобайл. Если у нового агрегатора не будет свободных машин, то перевозку будут осуществлять водители этих компаний.

Сначала сервис будет предлагать услуги перевозки юридическим лицам. Выход на потребительский рынок запланирован позднее.