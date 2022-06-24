Темы дня

Общество
24 июня 2022, 11:01

150 свердловских призывников отправились на Дальний Восток

  Анна Овсянникова
новобранцы на плацу

Военный комиссариат Свердловской области

Первый воинский эшелон отправился на Дальний Восток из Свердловской области. 24 июня из сборного пункта в Артемовском районе выехали более 150 новобранцев.

Свердловчане будут проходить срочную службу в частях Восточного военного округа. Перед отправкой молодые люди сдали  тест на коронавирус. В пути призывники будут обеспечены медицинскими масками и средствами санитарной защиты.

Новобранцам предстоит пройти курс молодого бойца, после двухмесячной начальной подготовки их распределят по воинским частям, где они примут военную присягу. 

Фото: военный комиссариат Свердловской области

Будущих солдат провожали временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков, глава Артемовского городского округа Константин Трофимов и председатель регионального отделения комитета солдатских матерей Марина Лебедева.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2022, 17:45 / Общество
Сервисы такси "Яндекс Go" и Uber выплатят водителям компенсацию за простой во время сбоя
24.06.2022, 17:25 / Общество
В России хотят ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
24.06.2022, 16:53 / Общество
В Красноуральске будут судить мать девочки, которая схватилась за оголенные провода и погибла
24.06.2022, 16:28 / Экономика
Свердловские власти направят 225 миллионов на развитие сел
24.06.2022, 15:51 / Общество
В Екатеринбурге задержали банду похитителей колес