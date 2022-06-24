150 свердловских призывников отправились на Дальний Восток

Военный комиссариат Свердловской области

Первый воинский эшелон отправился на Дальний Восток из Свердловской области. 24 июня из сборного пункта в Артемовском районе выехали более 150 новобранцев.

Свердловчане будут проходить срочную службу в частях Восточного военного округа. Перед отправкой молодые люди сдали тест на коронавирус. В пути призывники будут обеспечены медицинскими масками и средствами санитарной защиты.

Новобранцам предстоит пройти курс молодого бойца, после двухмесячной начальной подготовки их распределят по воинским частям, где они примут военную присягу.

Фото: военный комиссариат Свердловской области

Будущих солдат провожали временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков, глава Артемовского городского округа Константин Трофимов и председатель регионального отделения комитета солдатских матерей Марина Лебедева.