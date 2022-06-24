150 свердловских призывников отправились на Дальний Восток

Первый воинский эшелон отправился на Дальний Восток из Свердловской области. 24 июня из сборного пункта в Артемовском районе выехали более 150 новобранцев.
Свердловчане будут проходить срочную службу в частях Восточного военного округа. Перед отправкой молодые люди сдали тест на коронавирус. В пути призывники будут обеспечены медицинскими масками и средствами санитарной защиты.
Новобранцам предстоит пройти курс молодого бойца, после двухмесячной начальной подготовки их распределят по воинским частям, где они примут военную присягу.
Будущих солдат провожали временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков, глава Артемовского городского округа Константин Трофимов и председатель регионального отделения комитета солдатских матерей Марина Лебедева.