Губернатор Евгений Куйвашев презентовал Зарине Догузовой туристический потенциал Нижнего Тагила

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в ходе рабочего визита в Свердловскую область посетила Нижний Тагил, где губернатор Евгений Куйвашев представил ей ключевые туристические локации города, готовящегося отметить свое 300-летие.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В сопровождении главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева Зарина Догузова и Евгений Куйвашев поднялись на Лисью гору, где расположен самый маленький музей в России. Руководитель Федерального агентства по туризму ознакомилась с экспозицией, размещенной в башне — одном из филиалов музея-заповедника "Горнозаводской Урал".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С площадки открывается панорама старого Демидовского музея-завода. Это типичный пример уральской промышленности, где использовались разные источники энергии: вода, пар и электричество.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Главе Ростуризма был представлен масштабный проект многофункционального интерактивного пространства "Тагильская лагуна – второй этап" в центре Нижнего Тагила.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"С точки зрения ландшафта здесь – одно из самых красивых мест», – сказал Евгений Куйвашев в завершении визита в Нижний Тагил.

"Очень красиво! Это действительно неожиданно", – прокомментировала Зарина Догузова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев и глава Ростуризма договорились о развитии инфраструктуры реки Чусовой.