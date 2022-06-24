В Екатеринбурге 26 июня состоится День молодежи. Программа праздника

Фото: Владимир Мартьянов

26 июня в Екатеринбурге пройдет День молодежи. Главные мероприятия запланированы в Литературном квартале и на Олимпийской набережной.

С 10:00 до 21:00 на главной сцене у ККТ "Космос" будут выступать молодежные коллективы Свердловской области, пройдет косплей-фестиваль "АзияБриз: Приквел", фестиваль КВН, мастер-класс "Уличные танцы". Состоится церемония награждения выдающихся представителей молодежи.

С 10:00 до 17:00 в сквере имени Канделя проведут нетворкинг от амбассадоров проекта "Твой ход".

С 10:30 до 11:30 преподаватель Высшей школы экономики Олег Доброштан проведет лекцию и мастер-класс на тему "Востребованные профессии XXI века". Главный редактор "Комсомольской правды-ТВ" Александра Лябина представит лекцию "Как создавать видеоистории для соцсетей с миллионными просмотрами (ул. Дзержинского, 2, шатер № 1)".

С 11:00 до 18:00 на Олимпийской набережной будет проводится конкурс уличного танца "Улицы Еката".

С 12:00 до 19:00 на площадке для воркаута у ККТ "Космос" состоится открытый чемпионат Свердловской области по уличной атлетике.

С 14:30 до 15:30 мастер-класс "Перспективные направления креативной индустрии" проведет автор и преподаватель курсов по таргетированной рекламе и веб-аналитике в Skillbox, "Нетологии", Coursera Никита Кравченко (ул. Дзержинского, 2, шатер № 1).

С 17:00 до 18:00 состоится мастер-класс по экологии от руководителя проекта "#Немузеймусора" Яны Трудковой (ул. Дзержинского, 2, шатер № 1).

В финале вечера с 21:00 до 22:00 на главной сцене у ККТ "Космос" выступит группа "Градусы".

Подробное расписание мероприятий в Екатеринбурге можно найти на сайте "День молодежи-2022".