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Общество
24 июня 2022, 14:45

Тавдинец спас двух пенсионерок из горящей пятиэтажки

  Юлия Пастух
Житель Тавды Александр Макаров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Житель Тавды Александр Макаров героически спас двух пенсионерок из горящего многоэтажного дома.

Вечером 21 июня на 3-м этаже в квартире 5-этажного жилого дома из-за замкнувшего холодильника случился пожар. Проживающая там пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из квартиры из-за густого дыма и вышла на балкон, чтобы позвать людей на помощь.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

"Поднявшись на 3 этаж, Александр вошел в горящую квартиру и помог женщине выбраться на свежий воздух. Пенсионерка не смогла пояснить, есть ли дома еще кто-то. Тогда уралец сменил полотенце, вернулся в квартиру и обследовал все помещения. Убедившись, что в квартире людей нет, Александр Макаров поднялся на верхние этажи. В одной из квартир 4 этажа также находилась пожилая женщина, которая не могла самостоятельно выйти — мужчина так же вывел ее на улицу. К этому моменту приехали пожарные", — передает ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В настоящее время ГУ МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о поощрении неравнодушного тавдинца.

Областная газета Свердловской области

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