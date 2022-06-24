Губернатор Евгений Куйвашев разрешил петь песни "Мумий Тролль" и Земфиры на выпускном в гимназии № 9. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области обратил внимание на ситуацию в гимназии № 9 Екатеринбурга, где ученикам запретили исполнение песен группы "Мумий Тролль" и Земфиры на выпускном. Глава региона считает подобные ограничения неправильными.

Речь идет о песнях "До свидания, мой любимый город" и "Владивосток 2000". Запрет связан с тем, что руководство гимназии нашло в лирике этих песен "опасные слова", вроде "стрелять", "граната", "убивать".

"Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната". Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют", — написал губернатор в своем telegram-канале.

По информации в СМИ, представители регионального правительства уже связались с директором гимназии и попросили разрешить выпускникам исполнить избранные ими песни.