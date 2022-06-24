Сервисы такси "Яндекс Go" и Uber выплатят водителям компенсацию за простой во время сбоя

Работу сервисов по заказу такси удалось восстановить только к 15:00 по мск. Фото: Галина Соловьева

Около полудня 24 июня в работе мобильных приложений "Яндекс Gо" и Uber произошел масштабный сбой, из-за чего пользователи крупных городов России, в том числе Екатеринбурга, не могли воспользоваться услугами такси. Компании пообещали выплатить водителям компенсацию за простой.

Проблемы при заказе такси наблюдались больше 3 часов. Пользователям приложений выдавались ошибки "Не удалось завершить операцию", "Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается" или "Неизвестная ошибка".

Работу удалось восстановить только к 15:00 по мск.

"Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" — сейчас снова можно заказать такси и воспользоваться другими сервисами приложения. Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось", — заявили в пресс-службе сервисов.