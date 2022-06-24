Идею свердловского губернатора о расширении программы форума 100+ TechnoBuild одобрил Минстрой

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IX Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild впервые будет проходить в Екатеринбурге в течение четырех дней. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания оргкомитета поддержал предложение губернатора Евгения Куйвашева провести мероприятие с 18 по 21 октября.

"Нынешний форум мы планируем сделать еще более масштабным и представительным. Впервые он будет длиться четыре дня за счет расширения деловой программы, а также высокой заинтересованности профильных участников. Ключевая тема – "Строительство будущего. Новые возможности". В этом году впервые будет организована новая секция производства строительных материалов. Мы подробно рассмотрим вопросы технологического перевооружения предприятий стройиндустрии, модернизации производственных мощностей и расширения линейки товаров. Уверен, что это мероприятие будет полезным для дальнейшего динамичного развития строительной отрасли", – рассказал губернатор Свердловской области.

Деловая программа расширится до 130 секций, а выставочная часть займет три павильона МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

Три дня будет идти Российский форум BIM-технологий, который впервые объединится с Уральскими ТИМ-чтениями. Для студентов, связанных с этим направлением, состоится ярмарка талантов, после которой они смогут попасть на стажировки в крупные проектные бюро.

Также появится новое направление – форум и выставка по дизайну интерьеров.

"Форум 100+ TechnoBuild уже стал фирменной маркой Свердловской области. Здесь для всей страны формируется совместный опыт по развитию строительной и смежных отраслей", – отметил Ирек Файзуллин, поблагодарив главу Свердловской области за выступление на президиуме Госсовета, посвященного строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.