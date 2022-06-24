Глава Ростуризма высоко оценила индустрию гостеприимства Свердловской области

Зарина Догузова сказала, что вернется на Средний Урал, чтобы провести выходные с семьей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Ростуризма Зарина Догузова вместе с губернатором Свердловской области и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым посетила креативный кластер "Домна", где они обсудили с предпринимателями туристические инвестпроекты. Зарина Догузова сказала, что вернется на Средний Урал, чтобы провести выходные с семьей.

Напомним, в четверг, 23 июня, глава Ростуризма посетила гору Белую и побывала на сплаве по реке Чусовой. После этого Зарина Догузова ознакомилась с ключевыми туристическими локациями Нижнего Тагила, который готовится отметить свое 300-летие. Сегодня она побывала в Верхней Пышме в музее автомобильной и военной техники.

"Екатеринбург — абсолютно готовое туристическое направление, где есть все, что нужно современному туристу для комфортного интересного путешествия. Это гостиницы на любой вкус, это кафе, рестораны совершенно разные, устроенная городская среда, туристический центр города, очень интересные музеи и, конечно, архитектура. И недалеко от Екатеринбурга много всего интересного. Я обязательно вернусь сюда с семьей, чтобы провести как турист пятницу, субботу, воскресенье", — сказала глава Ростуризма.

Отдельно она отметила аутентичную уральскую кухню, основанную на сезонных продуктах. В рамках встречи с предпринимателями Зарине Догузовой презентовали ряд туристических инвестропектов региона, среди которых отель "Рендер", конкурс "Уральские каникулы" и комплекс "Баден-Баден".

В свою очередь губернатор поблагодарил главу Ростуризма за высокую оценку и пригласил участников встречи на фестиваль Ural Music Night.

"Конечно, мы внимательно следим за тем, как растет турпоток, в 2022 году он увеличился. Мы ожидаем более полутора миллиона туристов, но совершенно точно будет больше. Мы для этого сделаем все, и я благодарен Зарине Валерьевне за то, что она приехала, увидела наш реальный потенциал. Я уверен, в том числе, благодаря этому визиту турпоток вырастет", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.