Катамараном по Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА по приглашению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА побывала с рабочим визитом в Свердловской области. В течение двух дней в сопровождении главы региона она ознакомилась с популярными турлокациями Нижнего Тагила, сплавилась по Чусовой, посетила музей военной техники в Верхней Пышме и обсудила с предпринимателями инвестиционные проекты в сфере туризма.

Евгений Куйвашев пригласил Зарину Догузову посетить Свердловскую область в ходе работы на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, на ПМЭФ-2022 губернатор подписал с руководителем Федерального агентства по туризму соглашение, направленное на развитие туристической инфраструктуры региона и привлечение инвестиций в отрасль.

В первой части визита Зарине Догузовой презентовали самые популярные туристические проекты Среднего Урала, в числе которых кластер «Гора Белая» и популярные туристические локации Нижнего Тагила, который готовится к 300-летию. В сопровождении главы города Владислава Пинаева глава Ростуризма и Евгений Куйвашев поднялись на Лисью гору, где расположен самый маленький музей в России. По словам Евгения Куйвашева, это одно из самых красивых мест с точки зрения ландшафта. Отсюда открывается панорама на Старый Демидовский завод – первый в России музей-завод истории развития черной металлургии, уникальность и историческое значение которого признаны международной научной общественностью. Также Зарине Догузовой был представлен результат реализации масштабного проекта по созданию в центре Нижнего Тагила многофункционального интерактивного пространства «Тагильская лагуна – второй этап».

Экскурсию для Зарины Догузовой по музейному комплексу УГМК провел генеральный директор компании Андрей Козицын. Фото: vk.com/ummc_media

Губернатор и руководитель Ростуризма совершили сплав по реке Чусовой, в ходе которого посетили один из самых любимых туристами объектов – старинную деревню Усть-Утка, чтобы на месте оценить, где необходимо разместить причалы, оборудованные стоянки и другие точки туристической инфраструктуры. Евгений Куйвашев рассказал Зарине Догузовой об огромной популярности этого маршрута, который привлекает десятки тысяч туристов не только из Свердловской области, но и из других регионов России.

Руководитель Федерального агентства по туризму по достоинству оценила уникальность и красоту уральской природы и рассказала о планах по развитию инфраструктуры для туристов вдоль реки Чусовой.

«Безусловно, Чусовая в определенной степени и есть бренд, это единственная река, у которой с одной стороны Европа, с другой – Азия. Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы – необычные и очень красивые! Я бы сказала, что сплав по Чусовой — это готовое путешествие. Нам остается только обустроить его необходимой инфраструктурой, чтобы путешествия по Чусовой были еще более комфортными и доступными для туристов», — сказала Зарина Догузова.

Евгений Куйвашев и Зарина Догузова совершили сплав по излюбленному маршруту туристов - реке Чусовой. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

«Для нашего региона развитие туризма является ключевым направлением работы. Сегодня уже делается многое для того, чтобы привлечь туристов, но еще есть моменты, над которыми необходимо поработать», – отметил Евгений Куйвашев.

В Верхней Пышме Зарина Догузова посетила музейный комплекс УГМК. На его выставочных площадках она познакомилась с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию для нее провел генеральный директор УГМК Андрей Козицын. В настоящее время в музейном комплексе компании насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов. В том числе в коллекцию входят около 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.

В ходе прошедшей в Екатеринбурге встречи с турсообществом Зарине Догузовой были презентованы инвестиционные проекты в сфере регионального туризма, в том числе конкурс «Уральские каникулы», проект «Мариинские избы», отель «Рендер», комплекс «Баден-Баден». Обсуждались вопросы развития железнодорожного туризма на Урале и возможности получения грантовой поддержки Ростуризма. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил главу Ростуризма поспособствовать развитию туристического кода Екатеринбурга – столица Урала подала заявку на соответствующий конкурс.

Евгений Куйвашев, губернатор: – Конечно, мы внимательно следим за тем, как растет турпоток, в 2022 году он увеличился. Мы ожидаем более полутора миллиона туристов, но совершенно точно будет больше. Мы для этого сделаем все, и я благодарен Зарине Валерьевне за то, что она приехала, увидела наш реальный потенциал. Уверен, в том числе благодаря этому визиту турпоток вырастет. Зарина Догузова, глава Ростуризма: – У многих стереотип, что Урал связан исключительно с промышленностью, а регион богат природой, историей, культурой. Просто нужно больше об этом рассказывать. Искренне скажу, Свердловская область абсолютно готовое туристическое направление, где есть все, что нужно современному туристу для комфортного интересного путешествия. Это гостиницы на любой вкус, это кафе, рестораны совершенно разные, устроенная городская среда, туристический центр города, очень интересные музеи и, конечно, архитектура. Я обязательно вернусь сюда с семьей, чтобы провести как турист пятницу-субботу-воскресенье.