Греция приостановила выдачу виз россиянам

Туроператоры сообщают, что приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра. Фото: Павел Ворожцов

Визовый центр Греции прекратили прием документов у россиян на визы. Также в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске 27 июня по техническим причинам приостанавливается работа греческих консульств.

В самом центре уточняют, что выдача виз была приостановлена по техническим причинам, однако сроки возобновления приема документов не уточняются.

"Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время. По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится. Возможно, более точная информация появится в начале следующей недели — 27–28 июня", — говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры сообщают, что приостановка приема документов связана с обновлением системы визового центра.