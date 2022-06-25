Темы дня

Общество
25 июня 2022, 14:46

Безработные россияне предпенсионного возраста смогут получить повышенные пособия

Пенсионер и деньги

Такое решение было принято по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала журналистам, что граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными до 2019 года, смогут получить пособия в повышенном размере. Такое решение было принято по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Отметим, что ранее Конституционный суд РФ признал равное право всех предпенсионеров, которые лишились работы, на получение пособия по безработице в максимальном размере, которое равно почти 11,3 тыс. рублей, независимо от даты постановки на учет в соцорганах. Российская трехсторонняя комиссия поддержала соответствующие поправки в законодательство.

"Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", — передает слова Татьяны Голиковой ТАСС.

На сегодняшний день пособие россиянам предпенсионного возраста, которые были зарегистрированы в качестве безработных в 2018 году,  составляет менее 8 тыс. рублей. При этом тем, кто зарегистрировался как безработный в 2019 году, выплачивают по 11,3 тыс. рублей. Поправки должны исправить этот недочет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.06.2022, 14:46 / Общество
Безработные россияне предпенсионного возраста смогут получить повышенные пособия
25.06.2022, 13:51 / Общество
В России выявили еще 3 072 пациента с коронавирусом
25.06.2022, 13:10 / Общество
Возле поселка Арти столкнулись Mazda и грузовик MAN. В ДТП погиб один человек
25.06.2022, 12:36 / Общество
Греция приостановила выдачу виз россиянам
25.06.2022, 11:42 / Спорт
В программу Олимпиады-2026 включили восемь новых дисциплин