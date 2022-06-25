Безработные россияне предпенсионного возраста смогут получить повышенные пособия

Такое решение было принято по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала журналистам, что граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными до 2019 года, смогут получить пособия в повышенном размере. Такое решение было принято по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Отметим, что ранее Конституционный суд РФ признал равное право всех предпенсионеров, которые лишились работы, на получение пособия по безработице в максимальном размере, которое равно почти 11,3 тыс. рублей, независимо от даты постановки на учет в соцорганах. Российская трехсторонняя комиссия поддержала соответствующие поправки в законодательство.

"Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года", — передает слова Татьяны Голиковой ТАСС.

На сегодняшний день пособие россиянам предпенсионного возраста, которые были зарегистрированы в качестве безработных в 2018 году, составляет менее 8 тыс. рублей. При этом тем, кто зарегистрировался как безработный в 2019 году, выплачивают по 11,3 тыс. рублей. Поправки должны исправить этот недочет.