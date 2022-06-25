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25 июня 2022, 17:07

Губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов побывали на Сабантуе в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов

Сабантуй проходит в Преображенском парке впервые. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области и глава Екатеринбурга прибыли в Преображенский парк в Академическом, чтобы отметить с горожанами Сабантуй. На мероприятии прошли состязания по борьбе корэш, конноспортивные состязания, а также выступления артистов башкирской и татарской эстрады.

Сабантуй проходит в этом парке впервые. Благоустроенная территория позволила разместить этно-ярмарку, национальные подворья, сцену, площадки для проведения мастер-классов по рукоделию и игре на народных инструментах. Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, два года подряд Преображенский парк становился победителем федерального проекта по созданию комфортной городской среды.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Сабантуй — яркий и красивый праздник татарского и башкирского народов. Его традиции — отмечать окончание полевых работ массовым народным гулянием — уходят в глубину веков. В нашем многонациональном регионе Сабантуй давно перешагнул национальные границы. Праздник плуга воспевает труд земледельцев, прославляет силу, ловкость, здоровый образ жизни, раскрывает богатую и самобытную культуру народов Урала", — сказал глава Среднего Урала гостям праздника.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также на мероприятие приехали заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Ирек Сагитов, глава Мензелинского района Республики Татарстан Айдар Салахов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Азат Хамаев и председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин. Они также поздравили гостей с праздником, отведали башкирских и татарских блюд, посмотрели на скачки и прогулялись по ярмарке.

Фото: департамент информполитики Свердловской области
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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