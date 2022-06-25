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25 июня 2022, 18:42

Ростуризм одобрил заявку о создании на Среднем Урале нацмаршрута по местам Демидовых

Зарина Догузова

По словам главы Ростуризма, на сайте уже выложены первые пять одобренных национальных маршрутов. Фото: скриншот видео с сайта Ростуризма

Правительству Свердловской области одобрили заявку на создание национального маршрута по местам промышленников Демидовых — Демидовский маршрут. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, что Демидовский маршрут получил статус национального в начале июня. Следующим этапом станет оцифровка и описание маршрута, чтобы поместить его на национальный туристический портал России Russia.travel. По словам главы Ростуризма, на сайте уже выложены первые пять одобренных национальных маршрутов.

"Я думаю, что в следующем пакете маршрутов будет как раз Демидовский маршрут тоже. Проект уже сформирован, определены точки, они объединены в единый маршрут, экспертный совет Ростуризма приезжал, отсматривал все эти точки. Сформированы рекомендации, что можно было бы еще на этом маршруте доделать, и следующий этап — это мы вместе с регионом объединяем усилия, чтобы все, что нужно доделать, было доделано", — передает слова Зарины Догузовой "Интерфакс".

Первые туристы отправились в путешествие по местам промышленников Демидовых 10 июня. Демидовский маршрут, протяженность которого составляет 329 км, начинается в Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Путешествие длится три дня и две ночи. Демидовский маршрут познакомит туристов не только с промышленным наследием династии Демидовых, но и расскажет о быте великих уральцев, их меценатской деятельности.

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Областная газета Свердловской области

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