В России хотят разрешить принимать выпускников школ на службу по контракту

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить принимать на военную службу по контракту выпускников российских школ.
Согласно опубликованному проекту закона, речь идет о молодых людях со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву.
Авторами документа являются депутаты "Единой России" — Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев. Поправки к законопроекту рассмотрят во втором чтении 28 июня.
Напомним, в конце мая депутаты Госдумы РФ утвердили сразу в трех чтениях законопроект о снятии верхнего возрастного порога для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы.