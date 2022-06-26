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Общество
26 июня 2022, 10:07

В России хотят разрешить принимать выпускников школ на службу по контракту

  Юлия Пастух
Призывники

Поправки к законопроекту рассмотрят во втором чтении 28 июня. Фото: Павел Ворожцов

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить принимать на военную службу по контракту выпускников российских школ. 

Согласно опубликованному проекту закона, речь идет о молодых людях со средним общим образованием, не зачисленных в запас, если они подлежат призыву.

Авторами документа являются депутаты "Единой России" — Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев. Поправки к законопроекту рассмотрят во втором чтении 28 июня.

Напомним, в конце мая депутаты Госдумы РФ утвердили сразу в трех чтениях законопроект о снятии верхнего возрастного порога для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы

Областная газета Свердловской области

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