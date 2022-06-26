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Общество
26 июня 2022, 13:37

Какие законы вступают в силу в июле?

  Юлия Пастух
Документы

Фото: Галина Соловьева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле. С первого числа месяца в России сократят срок получения паспорта, упростят регистрацию по месту жительства, а также отменят требование предъявлять полис ОМС при походе в больницу - для получения медпомощи достаточно будет иметь при себе паспорт.

С 1 июля также:

  • пенсионные накопления россиян будут защищены. Так, если суд признает, что такие накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, людям вернут изъятый при досрочном переводе доход;
  • будет защищено право должников на сохранение прожиточного минимума — заявление о его сохранении можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Это означает, что доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.
  • для работы экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах необходимо будет иметь гражданство РФ (требование не касается инструкторов-проводников). Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.
  • организации обяжут уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности.

С 3 июля:

  • банки обяжут информировать о полной стоимости потребкредитов в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки теперь должны будут указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

О том, какие законы вступили в силу в июне, можно прочитать здесь.

Областная газета Свердловской области

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