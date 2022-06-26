Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле. С первого числа месяца в России сократят срок получения паспорта, упростят регистрацию по месту жительства, а также отменят требование предъявлять полис ОМС при походе в больницу - для получения медпомощи достаточно будет иметь при себе паспорт.
С 1 июля также:
- пенсионные накопления россиян будут защищены. Так, если суд признает, что такие накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, людям вернут изъятый при досрочном переводе доход;
- будет защищено право должников на сохранение прожиточного минимума — заявление о его сохранении можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Это означает, что доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.
- для работы экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах необходимо будет иметь гражданство РФ (требование не касается инструкторов-проводников). Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.
- организации обяжут уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности.
С 3 июля:
- банки обяжут информировать о полной стоимости потребкредитов в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки теперь должны будут указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.
О том, какие законы вступили в силу в июне, можно прочитать здесь.