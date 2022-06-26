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26 июня 2022, 15:06

Зарина Догузова: Екатеринбург очень хорош, смело советую!

  Юлия Пастух
Зарина Догузова и губернатор Евгений Куйвашев

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Свердловскую область с рабочим визитом, оценила туристические маршруты и локации центра Екатеринбурга.

Видео: telegram-канал Зарины Догузовой

"В городе есть все, что необходимо современному туристу: хороший выбор гостиниц на любой вкус, модные кафе, бары, рестораны, разнообразные музеи, арт-пространства с картинами Уорхола и Матисса, неповторимая атмосфера продвинутого индустриального города, богатая событийная программа, один из крупнейших в мире фестивалей музыки и др. А еще – шикарная архитектура! Столько памятников конструктивизма я, пожалуй, не видела нигде! Здесь и 18 век, и сталинский ампир, соседствующий с эффектными небоскребами и современными жилыми комплексами. Екатеринбург – еще и столица стрит-арта! От Москвы – всего два часа полета! В общем, Екатеринбург очень хорош, смело советую!", – написала в своем telegram-канале глава Ростуризма.

Напомним, Зарина Догузова по приглашению губернатора Евгения Куйвашева побывала с рабочим визитом в Свердловской области. В течение двух дней в сопровождении главы региона она ознакомилась с популярными турлокациями Нижнего Тагила, сплавилась по Чусовой, посетила музей военной техники в Верхней Пышме и обсудила с предпринимателями инвестиционные проекты в сфере туризма.

Областная газета Свердловской области

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