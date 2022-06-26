Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал беспрецедентные меры поддержки свердловских студентов

Студентам будут частично компенсировать аренду жилья, выдавать льготные кредиты на обучение и предоставлять скидки в рестораны. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня, в День молодежи, губернатор Евгений Куйвашев рассказал на дискуссионной сессии Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" о планах по запуску регионального проекта "Кампус" и мерах поддержки для учащихся вузов и колледжей.

Фото: Полина Зиновьева

"Я искренне считаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург — настоящая студенческая столица России. В нашем регионе учатся больше 117 тысяч студентов. У нас есть все, чтобы запустить новый региональный проект "Кампус". Работа по нему идет полным ходом, скоро будет готова проектная документация. Мы учли самые передовые технологии строительства. Это будет грандиозное событие для нашей молодежи", — заявил глава региона.

Фото: Полина Зиновьева

Также в ходе мероприятия Евгений Куйвашев рассказал о программе поддержки студентов. Она будет состоять из нескольких направлений. В частности, в регионе создадут специальный фонд по поддержке студентов, в который будут вложены областные деньги и к которому привлекут свердловских бизнесменов — будущих работодателей. Фонд будет кредитовать студентов на протяжении всего обучения под 1,5-2%. Также фонд будет выплачивать стипендии самым одаренным учащимся.

Фото: Полина Зиновьева

Глава региона отметил, что сейчас в регионе рассматривается вопрос повышения стипендий: "Все первокурсники будут получать доплату. А вот начиная со второго курса — только те, кто учится на "хорошо" и "отлично". Я думаю, это хороший стимул. Такая поддержка будет вплоть до пятого курса. Сейчас средний размер стипендии составляет 2 500 рублей. Мы планируем довести общую сумму до 10 тысяч.

Глава региона также проанонсировал следующие меры поддержки для студентов:

скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов,

льготы на дополнительные услуги библиотек, на посещение театров, музеев, выставок,

льготные кредиты на обучение,

гранты на проекты,

частичную компенсацию оплаты арендного жилья.

Фото: Полина Зиновьева

Старт проекта по поддержке студентов намечен на 2023 год. Анонсируемая помощь направлена на студентов очной формы обучения.