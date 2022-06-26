На вокзале Камышлова спортсмены вручную сдвинули 300-тонный состав, установив рекорд

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На железнодорожной станции Камышлов в Свердловской области атлеты из положения сидя отбуксировали состав весом 300 тонн на 9 метров 45 сантиметров. Сделали это спортсмены за 52 секунды, установив рекорд России.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Рекордный результат показали идейный вдохновитель Камышловского Strongest Man, неоднократный участник Всероссийских и международных соревнований по силовому экстриму Никита Рыбаков из Камышлова и рекордсмен мира в тяге железнодорожного состава, сильнейший атлет России Егор Сороколетов из Керчи.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Зафиксировали результат в присутствии сильнейшего человека планеты Михаила Шивлякова и профессионального бойца смешанных единоборств Андрея Корешкова.