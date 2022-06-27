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Общество
27 июня 2022, 13:17

Грузия закрыла границу с Россией из-за сильных ливней

Полиция Грузии

Стихия повредила дорогу международного значения, ведущую к таможенному пункту. Фото: скриншот видео с youtube-канала "Мир 24"

Таможенно-пропускной пункт (ТПП) "Казбеги", который находится на границе с Россией, временно приостановил свою работу из-за обильных дождей на территории Грузии. Стихия повредила дорогу международного значения, ведущую к таможенному пункту.

Об этом сообщает служба доходов Министерства финансов республики.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" приостановлены все процедуры таможенного контроля", — говорится в заявлении, на которое ссылается ТАСС.

Из-за дождей в водоемах сильно поднялся уровень воды. Реки Девдораки и Терек вышли из берегов и повредили дорогу к ТПП "Казбеги".

Областная газета Свердловской области

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