Губернатор Евгений Куйвашев обсудил волонтерские проекты с уральскими добровольцами

Мероприятие состоялось в Доме добровольцев в Екатеринбурге. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала встретился со свердловскими добровольцами, обсудил с ними волонтерские проекты, их ежедневную работу и ответил на вопросы. Мероприятие состоялось в Доме добровольцев в Екатеринбурге.

Отметим, что здание по адресу ул. Крылова, 2 было передано в распоряжение волонтеров в прошлом году по инициативе главы региона. Добровольцы работают круглосуточно: принимают заявки, встречают неравнодушных свердловчан, формируют и отправляют продуктовые наборы и средства гигиены, а также держат постоянную связь с волонтерами в муниципалитетах. В таком режиме они работали на протяжении всей пандемии коронавируса, а сейчас помогают жителям Донбасса.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор высоко оценил работу добровольцев.

"Вы отлично проявили себя в период пандемии. Сегодня вы снова на передовой. Собираете гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также эвакуированных на Урал жителей юго-востока Украины. С удовольствием посмотрел, как здесь организована работа единого пункта сбора гуманитарной помощи. Все четко и отлажено. Вы делаете большое и важное дело, идете туда, где тяжелее всего и где нужна ваша помощь", — передает его слова департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Молодые волонтеры задали главе Среднего Урала вопросы о благотворительности, о том, как лучше планировать свое время, о создании волонтерских отрядов мэров в муниципалитетах региона. Также спросили о том, какими качествами должен обладать волонтер.

"Это доброжелательность, честность. Умение и желание понимать, что чем больше делаешь добра, тем больше получишь", — ответил губернатор.