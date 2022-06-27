С начала сезона от клещей пострадали 37 тысяч свердловчан

Показатель пострадавших превышает значение за аналогичный период прошлого года в 1,2 раза — 897,4 на 100 тысяч населения. Фото: Александр Исаков

По последним данным, в Свердловской области зафиксировано 37 490 случаев присасывания клещей, из которых 7 010 приходится на детей. Показатель пострадавших превышает значение за аналогичный период прошлого года в 1,2 раза — 897,4 на 100 тысяч населения.

В 10 муниципалитетах показатель пострадавших от клещей превышает среднеобластной в 1,5 раза. Речь идет о Слободо-Туринском муниципальном районе, Байкаловском, Пышминском ГО, Дегтярске, Талицком ГО, Каменске-Уральском, Тугулымском ГО, Ирбитском МО, ГО Верхний Тагил и Верхняя Тура. В Екатеринбурге зарегистрировали 13 093 случая.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с клещевым вирусным энцефалитом в больницы доставили 165 человек, среди которых 40 детей, с клещевым иксодовым боррелиозом — 366 человек, в том числе 95 детей.

В лабораториях исследована почти 21 тысяча особей клещей, снятых с людей. Акарицидные обработки в 2022 году запланированы на площади 10 100 гектаров. На 27 июня обработано 10 295 га (101,9%).