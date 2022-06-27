Темы дня

Общество
27 июня 2022, 16:01

Свердловский росгвардеец спас птенца вальдшнепа на оживленной трассе

  Юлия Пастух
Птенец вальдшнепа

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Сотрудник транспортного ОМОН "Топаз" Управления Росгвардии по Свердловской области спас птенца вальдшнепа, оказавшегося на краю оживленной уральской трассы.

"Подошел ближе, осмотрел ближайшие деревья, но не нашел гнезда, чтобы вернуть птенца обратно. Поэтому было решено передать его орнитологам в ветеринарный центр. Очень милый, красивый птенец. Сейчас он под наблюдением специалистов и его жизни ничего не угрожает", — рассказал спецназовец.

Видео: Управление Росгвардии по Свердловской области

Птенца скоро выпустят на волю. Стоит отметить, на протяжении всего XX столетия на вальдшнепа велась активная охота, что поставило их на грань исчезновения. В настоящее время эти птицы занесены в Красную книгу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.06.2022, 18:32 / Экономика
Свердловская область завоевала премию в области делового туризма
27.06.2022, 18:15 / Общество
МУП Качканара выплатит свыше 800 тысяч упавшему в канализацию ребенку
27.06.2022, 18:01 / Общество
Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника
27.06.2022, 17:12 / Спорт
Лучшим сэйвом сезона КХЛ признала действие вратаря «Автомобилиста»
27.06.2022, 16:27 / Экономика
В Минфине РФ прокомментировали информацию о наступлении дефолта