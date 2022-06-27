Свердловский росгвардеец спас птенца вальдшнепа на оживленной трассе

Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

Сотрудник транспортного ОМОН "Топаз" Управления Росгвардии по Свердловской области спас птенца вальдшнепа, оказавшегося на краю оживленной уральской трассы.

"Подошел ближе, осмотрел ближайшие деревья, но не нашел гнезда, чтобы вернуть птенца обратно. Поэтому было решено передать его орнитологам в ветеринарный центр. Очень милый, красивый птенец. Сейчас он под наблюдением специалистов и его жизни ничего не угрожает", — рассказал спецназовец.

Видео: Управление Росгвардии по Свердловской области

Птенца скоро выпустят на волю. Стоит отметить, на протяжении всего XX столетия на вальдшнепа велась активная охота, что поставило их на грань исчезновения. В настоящее время эти птицы занесены в Красную книгу.