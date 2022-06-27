В Камышлове двое атлетов сдвинули 300-тонный поезд

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В минувшую субботу в Камышлове был установлен новый рекорд России. Двое спортсменов – Никита РЫБАКОВ из Камышлова и Егор СОРОКОЛЕТОВ из Керчи – за 52 секунды из положения сидя отбуксировали железнодорожный состав весом 300 тонн на 9 метров 45 сантиметров.

Испытание устроили на железнодорожном вокзале Камышлова, приурочив его к празднованию Дня молодежи. Результат зафиксировали в присутствии сильнейшего человека планеты Михаила Шивлякова, профессионального бойца смешанных единоборств Андрея Корешкова, представителейСвердловской железной дороги и автономной некоммерческой организации «Сильнейшая нация мира». За установкой рекорда наблюдали несколько сотен болельщиков.

– Очень хотелось организовать зрелищное мероприятие. Рад, что эту идею поддержали, – пояснил «Облгазете» камышловский богатырь. – К установке рекорда специально не готовился. Занимался в зале, что называется, по настроению. Сам рекорд отрепетировали накануне. Самое сложное – сдвинуть состав с места, дальше тянуть намного легче.

Как рассказал Никита Рыбаков, занимается он силовым спортом с 16 лет. Является идейным вдохновителем районного движения Strongest Man, работает инструктором в клубе «Витязь» Камышловского района, где своими руками смастерил большую часть снарядов. Сейчас под его руководством тренируются 25 юношей и девушек. Самым младшим воспитанникам – 12 лет.

Напомним, предыдущая серия рекордов по буксировке поездов была установлена в мае этого года в Ростове-на-Дону. Тогда Егор Сороколетов протащил железнодорожный состав весом 496,5 тонны на 3 метра 70 сантиметров за 58,9 секунд. Кроме этого, крымский богатырь установил рекорд в команде с Михаилом Ивановым из Волгодонска (Ростовская область) и Владиславом Дукой из ДНР. Вместе они отбуксировали состав из пяти вагонов весом 496,5 тонны на расстояние 3 метра 63 сантиметра за 55,19 секунд.

Видео установки рекорда можно посмотреть в официальной группе газеты «Камышловские известия» ВКонтакте: https://vk.com/kam_news?z=video-95497767_456239320%2F5d83f7a8b51a4ffded%2Fpl_wall_-95497767