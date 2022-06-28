Губернатор Свердловской области: "Наша цель — чтобы людям было хорошо жить в нашем регионе"

Губернатор рассказал о том, как региональные власти будут поддерживать свердловчан в кризисный период и какие цели ставит перед собой правительство. Фото: Владимир Мартьянов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выступил перед депутатами Заксобрания с отчетом о работе областного правительства в 2021 году. Также он рассказал о том, как региональные власти будут поддерживать свердловчан в кризисный период и какие цели ставит перед собой правительство.

По словам губернатора, главными задачами на ближайшее время останутся развитие сфер здравоохранения и образования, а также улучшение экологической обстановки.

"Наша цель — чтобы, несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо, комфортно жить в нашей области", — написал глава региона в своем в telegram-канале по итогам выступления в Заксобрании.

Он напомнил, что в текущем году на Среднем Урале отменили все коронавирусные ограничения, а также выразил надежду, что регион к ним больше не вернется.