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28 июня 2022, 10:00

Американской баскетболистке УГМК продлили арест до 20 декабря

  Влад Гашенко
Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Евгений Ячменёв

Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Евгений Ячменёв

Баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за УГМК, обвиняют в контрабанде наркотиков. Химкинский городской суд Московской области продлил арест спортсменки до 20 декабря, сообщает ТАСС. Слушания уголовного дела должны пройти 1 июля. 

Бриттни Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу до ареста выступала за уральскую команду УГМК. В феврале 2022 года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево за попытку нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Тогда было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что администрация Вашингтона принимает меры для освобождения спортсменки. Говорилось и о возможном обмене российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, на Бриттни Грайнер. Однако в МИДе РФ призвали дождаться завершения судебных процедур.

Областная газета Свердловской области

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