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28 июня 2022, 12:15

Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России не снимут в ближайшую неделю

  Влад Гашенко
самолет

Ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели с 24 февраля 2022 года. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация сообщает, что режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июля 2022 года. Перевозку пассажиров организуют по альтернативным маршрутам. 

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вместо них Минтранс России рекомендует перевозить пассажиров используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах", — говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России ввели с 24 февраля 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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