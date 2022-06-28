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Общество
28 июня 2022, 13:01

Депутаты свердловского парламента одобрили инициативу губернатора о поддержке аэропорта "Кольцово"

  Влад Гашенко

Сегодня на заседании областного парламента депутаты поддержали законодательную  инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении новой льготы по налогу на имущество для аэропорта.

Речь идет о новых налоговых преференциях, которые позволят обеспечить стабильную работу инфраструктуры воздушного транспорта в непростых экономических условиях, а также будут способствовать сохранению рабочих мест в этой отрасли.

"Проект этого закона разработан во исполнение поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сформированного по итогам состоявшегося 2 июня 2022 года заседания оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности в Свердловской области. Законодательная инициатива губернатора Свердловской области предлагает дополнить рассматриваемый областной закон положениями, предусматривающими установление налоговой льготы в виде права уплачивать налог на имущество организаций в меньшем размере, основания и порядок применения такой льготы", — сказала председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Так, налог на имущество для аэропорта в 2022 году снижен на 50%. При этом аэропорт будет обязан сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечивать достойный уровень заработной платы.

Областная газета Свердловской области

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