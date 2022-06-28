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Общество
28 июня 2022, 14:30

В Екатеринбурге появился Новосинарский бульвар

  Юлия Пастух
Трасса

Трасса соединит напрямую Сибирский тракт и ЕКАД. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге появился Новосинарский бульвар. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

"Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой. Трасса соединит напрямую Сибирский тракт и ЕКАД", — сообщает мэрия.

Бульвар станет одной из знаковых магистралей развивающегося микрорайона, где планируется проводить масштабные спортивные мероприятия. Также он обеспечит транспортную связь с улицей 100-летия Уральского университета и улицей Универсиады, а также с ЭКСПО-бульваром.

Областная газета Свердловской области

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