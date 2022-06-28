Юные свердловчане победили во всероссийском конкурсе «Поколение М»

МТС назвала имена победителей творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Самыми активными и талантливыми в художественных и экологических конкурсах оказались дети из Свердловской области.

Первое место в творческом конкурсе «Рисуй со Смешариками» завоевала девятилетняя екатеринбурженка Татьяна Половникова. Таня не первый год принимает участие в этом конкурсе. И год от года её изобразительное мастерство растёт. Нарисованный Татьяной «Пегас» покорил жюри, состоящее из создателей знаменитого мультсериала. В награду за победу в конкурсе Таня в августе станет гостьей студии компьютерной анимации в Санкт-Петербурге.

В другом художественном конкурсе, уже с эко-уклоном, победили две юные художницы из города Асбест – девятилетняя Анастасия Кучурина и десятилетняя Василиса Клюжева. Школьницы из маленького уральского городка разделили третье место в конкурсе от Московского зоопарка. Для участия в научно-популярном конкурсе «Лаборатория Zoo» нужно было создать поделку или рисунок на экологическую тему и подготовить мини-презентацию своего творения в формате минутного видеоролика. Анастасия Кучурина сделала морскую картину с китом в стиле скрапбукинг, а Василиса Клюжина нарисовала панду – животное символизирующее Китай, и написала иероглиф «Счастье». Третьеклассницы из Асбеста теперь смогут лично познакомиться с обитателями самого большого в России зоопарка.

Тема экологии, а именно разумного потребления и сокращения отходов, присутствует и в творчестве восьмилетнего тагильчанина Игоря Самойлова, Игорь два года участвовал в конкурсе «Познаём мир с фиксиками». В этом сезоне Игорь, сделав «Сову», получил приз зрительских симпатий в номинации «Апсайклинг, или «Как подарить вещам вторую жизнь».

«Популярность проекта «Поколение М» растёт среди свердловчан с каждым новым сезоном. Участие в многочисленных конкурсах этого проекта позволяет детям присутствовать на мастер-классах и брать уроки у лучших отечественных наставников в самых разных творческих дисциплинах. Сегодня мы подвели итоги лишь малой части конкурсов. Восьмой сезон продлится до осени и в нём ещё смогут принять участие юные артисты и концертные промоутеры, стилисты, танцоры, вокалисты и телеведущие. Мы убеждены, что бесталанных детей просто не существует, и участие в онлайн конкурсах поможет им проявлять свои способности вне зависимости от места проживания», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.