Юные свердловчане победили во всероссийском конкурсе «Поколение М»

МТС назвала имена победителей творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Самыми активными и талантливыми в художественных и экологических конкурсах оказались дети из Свердловской области.
Первое место в творческом конкурсе «Рисуй со Смешариками» завоевала девятилетняя екатеринбурженка Татьяна Половникова. Таня не первый год принимает участие в этом конкурсе. И год от года её изобразительное мастерство растёт. Нарисованный Татьяной «Пегас» покорил жюри, состоящее из создателей знаменитого мультсериала. В награду за победу в конкурсе Таня в августе станет гостьей студии компьютерной анимации в Санкт-Петербурге.
В другом художественном конкурсе, уже с эко-уклоном, победили две юные художницы из города Асбест – девятилетняя Анастасия Кучурина и десятилетняя Василиса Клюжева. Школьницы из маленького уральского городка разделили третье место в конкурсе от Московского зоопарка. Для участия в научно-популярном конкурсе «Лаборатория Zoo» нужно было создать поделку или рисунок на экологическую тему и подготовить мини-презентацию своего творения в формате минутного видеоролика. Анастасия Кучурина сделала морскую картину с китом в стиле скрапбукинг, а Василиса Клюжина нарисовала панду – животное символизирующее Китай, и написала иероглиф «Счастье». Третьеклассницы из Асбеста теперь смогут лично познакомиться с обитателями самого большого в России зоопарка.
Тема экологии, а именно разумного потребления и сокращения отходов, присутствует и в творчестве восьмилетнего тагильчанина Игоря Самойлова, Игорь два года участвовал в конкурсе «Познаём мир с фиксиками». В этом сезоне Игорь, сделав «Сову», получил приз зрительских симпатий в номинации «Апсайклинг, или «Как подарить вещам вторую жизнь».
«Популярность проекта «Поколение М» растёт среди свердловчан с каждым новым сезоном. Участие в многочисленных конкурсах этого проекта позволяет детям присутствовать на мастер-классах и брать уроки у лучших отечественных наставников в самых разных творческих дисциплинах. Сегодня мы подвели итоги лишь малой части конкурсов. Восьмой сезон продлится до осени и в нём ещё смогут принять участие юные артисты и концертные промоутеры, стилисты, танцоры, вокалисты и телеведущие. Мы убеждены, что бесталанных детей просто не существует, и участие в онлайн конкурсах поможет им проявлять свои способности вне зависимости от места проживания», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
О программе «Поколение М»
«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.