Екатеринбуржцы и гости уральской столицы смогут посетить выставку "Глазами Донбасса"

До 1 июля 2022 года горожане и гости уральской столицы смогут увидеть фотографии, рисунки и документальные фильмы участников специальной операции на Украине "Глазами Донбасса".

Ранее выставка размещалась на территории городских кинотеатров в Севастополе, теперь она открыта на трех площадках уральской столицы: в Историческом сквере Екатеринбурга, в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, а также на территории выставочного центра TEN.

"Это документальная выставка, здесь нет ничего наигранного и нет никаких декораций. Это самое, на мой взгляд, важное в работе журналиста — донести объективную правду. Данная выставка призвана показать настоящую правду. Важно, чтобы в России и других странах знали о том, что реально происходит на Донбассе", — сказал советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

Посетители экспозиции смогут увидеть несколько десятков работ военных корреспондентов РИА Новости, RT и Царьград, а также ранее неопубликованные фотографии аккредитованных в ЛДНР военных корреспондентов Глеба Эрвье, Екатерины Габель, Станислава Обищенко.