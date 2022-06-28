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Общество
28 июня 2022, 15:30

Екатеринбуржцы и гости уральской столицы смогут посетить выставку "Глазами Донбасса"

  Влад Гашенко

До 1 июля 2022 года горожане и гости уральской столицы смогут увидеть фотографии, рисунки и документальные фильмы участников специальной операции на Украине "Глазами Донбасса". 

Ранее выставка размещалась на территории городских кинотеатров в Севастополе, теперь она открыта на трех площадках уральской столицы: в Историческом сквере Екатеринбурга, в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, а также на территории выставочного центра TEN. 

"Это документальная выставка, здесь нет ничего наигранного и нет никаких декораций. Это самое, на мой взгляд, важное в работе журналиста — донести объективную правду. Данная выставка призвана показать настоящую правду. Важно, чтобы в России и других странах знали о том, что реально происходит на Донбассе", — сказал советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

Посетители экспозиции смогут увидеть несколько десятков работ военных корреспондентов РИА Новости, RT и Царьград, а также ранее неопубликованные фотографии аккредитованных в ЛДНР военных корреспондентов Глеба Эрвье, Екатерины Габель, Станислава Обищенко.

Областная газета Свердловской области

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