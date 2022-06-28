На Сабантуй в Свердловскую область привезут 30 лошадей из 6 регионов

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Конезаводчики минимум из 6 регионов привезут на Средний Урал 30 лошадей на скачки областного Сабантуя. Мероприятие по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева пройдет 3 июля в Сысертском городском округе.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Скачки не являются официальным видом конного спорта, это полевые испытания лошадей. Мы должны выявить наиболее выносливую и быструю лошадь и наиболее толкового и сильного всадника, который умеет ей правильно управлять. Скачки в рамках Сабантуя — это еще и вековая традиция. Самое главное — время, за которое всадник и лошадь преодолевают маршрут. Также важно пройти всю трассу безопасно, не помешав другим спортсменам, и дойти до финиша", — рассказал соучредитель загородного клуба "Белая лошадь" (где пройдут скачки) Илья Тугбаев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В настоящее время всадники тестируют скаковой круг протяженностью в 1000 метров. Предполагается, что в состязании примут участие около 30 чистопородных лошадей (также смешанных пород и любительского класса) — все они будут соревноваться отдельно и на разных дистанциях.