«Должны сохранить Урал сильным»

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ выступил перед депутатами с докладом о деятельности правительства в 2021 году. Глава региона рассказал о сокращении безработицы в пять раз, рекордных показателях по вводу жилья, борьбе с пандемией, поддержке бизнеса в условиях санкций, а также предотвращении транспортного коллапса – реконструкции мостов, строительстве дорог и трамвайных линий. Всего выступление губернатора заняло около получаса.

Перед началом в холле рядом с залом заседаний Законодательного Собрания непривычно шумно. Депутаты в разговорах с корреспондентом «ОГ» называют предстоящее заседание «первым большим» после снятия антиковидных ограничений. На лацканах пиджаков подавляющего большинства парламентариев кроме традиционного уральского триколора блестят значки в виде латинской буквы Z – символа поддержки спецоперации. Ждать губернатора депутатам не пришлось. Евгений Куйвашев появился в зале ровно в 10:00 и быстрым шагом поднялся на трибуну.

Колеса и крылья

Подведение итогов губернатор начал с самых весомых для промышленного региона показателей: производство машин и оборудования в Свердловской области выросло почти на четверть, экспорт превысил 9 млрд. долларов (рост на 19%), а внешнеторговый оборот увеличился до 14 млрд. долларов (рост 15%).

«Отличный результат,» – тут же оценил Евгений Куйвашев. Более четырехсот миллиардов рублей было потрачено в прошлом году на крупные инвестпроекты, среди которых строительство современного колесопрокатного стана в Верхней Салде, освоение Качканарского месторождения и производство самолетов на Уральском заводе гражданской авиации.

Каждый третий работающий свердловчанин трудится на предприятиях малого и среднего бизнеса. Именно поэтому, по словам Евгения Куйвашева, важна система поддержки предпринимателей. В прошлом году объем налоговых льгот для таких бизнесменов составил 10 млрд. рублей. Благодаря чему Свердловская область вошла в пятерку российских лидеров по ключевым показателям развития бизнеса.

Студенческая столица России

«В Свердловской области живут самые талантливые ребята, – отметил губернатор. – И мы должны помогать им раскрывать свой потенциал».

Еще 10 лет назад дефицит мест там был одной из главных проблем, отметил Евгений Куйвашев. Сейчас за год вводится в эксплуатацию шесть садиков, решается проблема с группами для малышей ясельного возраста. В этом году региональные власти планируют открыть в городах области семь новых школ, где будут учиться пять тысяч детей.

Отвечая на вопрос депутата о положении дел в средне-специальном образовании, Евгений Куйвашев отметил, что прием на бюджетные места в колледжи и техникумы увеличен почти на 270 мест. В этом году на бюджет поступят уже порядка 24 тысяч студентов.

Большое внимание глава региона уделил и высшему образованию:

– Я думаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург – настоящая студенческая столица России. Здесь есть все, чтобы запустить новый проект поддержки студенчества. И его предварительное название – «Кампус». Сейчас мы активно занимаемся его разработкой. Не менее значимо развитие сферы IT. Глава региона рассказал, что в Екатеринбурге строят «Контур-Парк», где будут готовить специалистов и запускать цифровые проекты для Свердловской области.

Про здоровье и медицину

За минувшие два года победить коронавирус во многом удалось благодаря медикам и волонтерам, рассказал глава региона. Они первыми в России получили региональные премии в размере от 160 до 270 тысяч рублей.

– Только в 2021 году мы направили на постковидные меры больше 12 миллиардов рублей. Ситуацию удалось переломить. К сегодняшнему дню мы отменили все ковидные ограничения и, буду надеяться, к ним уже не вернемся, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Большую помощь, по его словам, также оказали предприниматели, передавшие больницам 55 автомобилей скорой помощи, более трехсот шестидесяти кислородных концентраторов. Кроме того, в поликлиники было поставлено около полутора тысяч единиц медицинской техники. В Екатеринбурге также открыты две поликлиники, переоснащены два региональных сосудистых центра, в селах установлено 11 модульных ФАПов.

Не хоромы, но стремимся

Качество жизни в немалой степени зависит от качество жилья. По словам Евгения Куйвашева, сейчас в Свердловской области на одного человека приходится примерно 28 квадратных метров:

– Да, не хоромы, и это не значит, что у каждой семьи из четырех человек квартира больше 100 «квадратов». Но наши темпы строительства жилья показывают, что именно к такому мы стремимся. В прошлом году мы ввели 2 миллиона 900 тысяч квадратных метров жилья – это очередной рекорд.

При этом, в новых густонаселенных микрорайонах Екатеринбурга возникает другая проблема – нехватка инфраструктуры. Вопросы постепенно решаются: только в прошлом году построено пять участков дорог и шесть детсадов.

Губернатор также отметил, что в Свердловской области почти полностью решена одна из острейших проблем – с обманутыми дольщиками в Екатеринбурге и ряде других городов.

Трамваем по пробкам

Одной из основных транспортных проблем Екатеринбурга губернатор назвал автомобильные пробки. Помимо реконструкции дорог, в планах – реализация сразу нескольких «трамвайных» проектов. В том числе, начало движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой:

– Запуск трамвая пройдет после испытания. Я думаю, что в августе уже наладится полноценное движение. Также запуск трамвайной линии в Академический — там уже вовсю идет прокладка путей. После займемся трамвайным движением в Солнечный.

Ситуацию должно изменить и завершение строительства ЕКАД – автомобильное кольцо поможет разгрузить улично-дорожную сеть, выведя транзитный транспорт за пределы уральской столицы:

– В этом году мы завершим дорожный проект десятилетия – замкнем Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Я лично проеду по новому участку и запущу там движение. И конечно же, мы пригласим всех, кто помогал в решении этого важного вопроса, – резюмировал Евгений Куйвашев.

Но и это еще не всё: в 2022 году в регионе стартует масштабный проект – строительство скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. По словам губернатора, на ближайшее время он станет главным для региона.

Поддали газу

В ходе выступления глава региона сделал акцент на решении проблем ЖКХ. По его словам, в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» построены сети водоснабжения в Верхней Туре, заканчивается их модернизация в Кушве, достраивается насосно-фильтровальная станция в Первоуральске. Улучшается качество питьевой воды в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Бисерти, Волчанске. Также, отметил Евгений Куйвашев, решаются вопросы газификации:

– В прошлом году мы инвестировали в это направление около миллиарда рублей, ввели 230 километров газопроводов, газ появился в шести с половиной тысячах домов. По-моему, неплохой задел. Я считаю, что наша реальная цель, чтобы газ был в 90% домов жителей области. И даже больше! (…) Понимаю, что подключение газа для многих жителей слишком дорого. Поэтому рад, что появилась возможность потратить областной материнский капитал – а это 152 тысячи рублей – на подключение к газу.

Отвечая на вопрос депутатов об увеличении предельного размера компенсации, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что сейчас он достигает 70 тысяч рублей. Теперь возместить расходы могут также сельские врачи и учителя, а это порядка трех тысяч семей.

Антисанкционные меры

Санкции и уход из России западных компаний неизбежно влияют на жизнь уральцев, отметил губернатор. В области приняты неотложные меры по защите экономики:

– Мы, чтобы поддержать наши заводы, в этом году пополним региональный фонд развития промышленности более чем на 200 миллионов рублей дополнительно. Нам повезло. У нас в Свердловской области есть научная, промышленная, кадровая база. И все то, что необходимо в реализации самых сложных проектов.

Сейчас уральские предприятия ищут новые направления экспорта. Кроме того, строится сеть транспортно-логистических центров на железной дороге, трассе М-5 и в аэропорту Кольцово. Губернатор уверен, что грузы из Индии, Ирана, Пакистана и других стран пойдут именно через Свердловскую область.

Кроме того, регион готов включиться в развитие производственной базы для стройиндустрии – инициативу уже поддержал Владимир Путин.

Какие еще ниши может занять свердловский бизнес в новой реальности – обсудят участники международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», которая, напомнил губернатор, пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

«Наша задача — чтобы несмотря ни на какие геополитические трудности, людям было хорошо, комфортно жить в нашей области», – подытожил губернатор свое выступление.

На поддержку свердловчан направят сверхплановые миллиарды Депутаты законодательного собрания внесли изменения в бюджет текущего года, увеличив его расходную часть сразу на 23 миллиарда рублей. Дополнительную прибыль направили на социальные расходы. Министр финансов региона Александр Старков отметил, что сверхплановые миллиарды поступили в бюджет благодаря, в основном, увеличению налога на прибыль организаций. «Положительная динамика, набранная в 2021 году, продолжается и в текущем году. Выделение дополнительных средств говорит о том, что Свердловская область продолжает динамично развиваться, несмотря на внешнее давление, оказываемое на нашу страну», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. В первую очередь дополнительные средства направили на ежемесячное пособие для детей в возрасте от 8 до 17 лет. На эти цели предусмотрено 3,2 миллиарда рублей. Еще 4, 8 миллиардов рублей – на увеличение зарплаты различных категорий бюджетников. На переселение из аварийного жилищного фонда планируется выделить 312 миллионов рублей, на обеспечение детей – сирот благоустроенным жильем – 109 миллионов. В «новом» бюджете также учтены средства и на другие социально значимые направления, повышающие качество жизни в регионе. «Думаю, что по итогам 2022 года серьезных просадок в бюджете быть не должно. Бюджет 2023-го года будет верстаться с учетом существующих тенденций. Большого дефицита допускать никто не будет. В целом потенциал Свердловской области очень высокий по сравнению со многими регионами России,» – оценил бюджетные перспективы первый заместитель председателя Законодательного Собрания Аркадий Чернецкий.

Евгений Куйвашев: «Мы столкнулись с серьезными рисками, в ближайшие годы мы будем жить в условиях санкций. Это угроза для экономики России, для экономики нашей области. Но когда нам было легко? Я работаю в Свердловской области уже 10 лет, видел много кризисов. Несмотря на них за это время, согласитесь, наш регион достиг многого. Последние 10 лет мы делали все возможное, чтобы жизнь людей улучшалась, и должны продолжать работать именно ради этой цели. Новые трудности должны нас только стимулировать. Это время, чтобы показать максимум, на который мы способны».