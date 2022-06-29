Свердловские власти направят 16 млн на создание бюджетных мест в частных детсадах

До конца 2022 года в частных детсадах откроют 120 бюджетных мест. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области до конца года для детей до 3 лет откроют 120 бюджетных мест в частных детских садах. На это из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта "Демография" направят 16 млн рублей.

На новые места распределят детей из муниципальной очереди. Дополнительные ясельные группы откроются в 5 коммерческих дошкольных организациях региона, которые прошли конкурсный отбор. Это Центр развития "Дошколенок", сеть частных детских садов "Леопольд", ясли-сад"Звездочка", детсад "Мой дошколенок" из Екатеринбурга и детсад "Супер-Почемучки" из Нижнего Тагила.

"Несмотря на то, что места будут создаваться в частных детских садах, родительская плата за посещение ребенком такого детского сада будет равна стоимости посещения муниципального детского сада. Кроме того, родители, которые находятся в муниципальной очереди для направления в ясельную группу на 2023–2024 гг., могут выбрать как муниципальный, так и один из этих частных садов", — рассказала начальник отдела общего образования минобразования региона Наталья Сокольская.

В 2023 году планируется открыть еще 288 таких мест за счет консолидированного бюджета. В отборе могут участвовать любые частные организации, которые занимаются образовательной деятельностью, а также ИП, предоставляющие услуги по присмотру и уходу за детьми.