В Свердловской области стартовала программа выдачи сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов

Всего в регионе проживает свыше 280 тысяч людей с инвалидностью, из которых более 21 тысячи — дети. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале в пилотном режиме запустили проект реабилитации и абилитации детей, чья инвалидность впервые была установлена в возрасте от 4 до 17 лет. Программу обсудили на заседании совета по делам инвалидов под председательством замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.

Он отметил, что регион уже во второй раз становится площадкой для пилотных проектов по созданию комплексной системы поддержки детей-инвалидов.

"С июня началась практическая реализация пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета с использованием электронного сертификата", — отметил замгубернатора.

Напомним, что получить электронный сертификат можно через Фонд социального страхования.

Первые юные клиенты уже начали проходить курсы реабилитации. Потратить сертификат можно на круглосуточное пребывание в учреждении с сопровождением или без него либо на реабилитацию в полустационарных условиях. В зависимости от услуги на сертификат будут зачислены разные суммы: 102,9 тыс. рублей, 96,6 тыс. рублей, 79,8 тыс. рублей соответственно.

К пилотному проекту присоединились такие учреждения, как Областной центр реабилитации инвалидов, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле, центры реабилитации для детей и подростков в Каменске-Уральском, а также центры для детей и подростков с ОВЗ "Талисман" и "Лювена" в Екатеринбурге.

В департаменте информполитики Свердловской области уточнили, что всего в регионе проживает свыше 280 тыс. людей с инвалидностью, из которых более 21 тыс. — дети.