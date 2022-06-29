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Общество
29 июня 2022, 12:40

В Екатеринбурге утвердили нормативы бесплатного школьного питания

  Влад Гашенко
повар

Питанию детей в учебных учреждениях Екатеринбурга муниципалитет уделяет особое внимание. Фото: Алексей Кунилов

Постановление об организации питания школьников подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. В документе говорится о нормативах для учащихся начальных классов, школьников льготных категорий, детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто обучается на дому в первом полугодии 2022–2023 учебного года. 

Бесплатное одноразовое питание из расчета 93 рубля 57 копеек получат учащиеся в первую смену льготники (5–11 класс), в числе которых дети из многодетных семей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Для школьников этих же категорий, обучающихся во вторую смену, предусмотрено одноразовое питание на 140 рублей 37 копеек в день на одного человека.

Ученики начальной школы (1–4 класс), которые не относятся к перечисленным категориям, будут питаться ежедневно на 81 рубль 2 копейки. Для второй смены начальной школы тоже предусмотрено одноразовое питание в размере 121 рубля 52 копеек на одного человека в день.

Бесплатное двухразовое питание (завтрак + обед) получат учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: для 1–4 классов — 202 рубля 54 копейки, а для 5–11 классов — 233 рубля 94 копейки.

Для ребят, осваивающих школьную программу на дому, предусмотрена денежная компенсация в размере 127 рублей 60 копеек за каждый учебный день.

Областная газета Свердловской области

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