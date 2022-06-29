Телефонные аферисты обманули екатеринбурженку на 300 000 рублей

Полиция Екатеринбурга предупреждает: не следует передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам. Фото: Алексей Кунилов

Незнакомец представился горожанке сотрудником банка и убедил ее оформить кредит.

Аферист действовал по обкатанной мошеннической схеме: он сказал потерпевшей, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит и предложил защитить деньги. После этого лжесотрудник банка порекомендовал женщине оформить "зеркальный заем", чтобы помочь в поимке недобросовестных банковских работников. И, наконец, екатеринбурженке посоветовали перевести деньги на указанные "безопасные" счета, что и было сделано, после чего 300 000 рублей ушли в неизвестном направлении.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

"Полиция Екатеринбурга в очередной раз предупреждает граждан о том, что ни в коем случае нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или даже сотрудников правоохранительных органов заставить вас сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор, сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел", — сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области.