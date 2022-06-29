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29 июня 2022, 13:39

В Екатеринбурге стартовала X Открытая сессия Уральского юношеского симфонического оркестра

  Влад Гашенко
Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение недели с юными музыкантами будут работать педагоги и артисты крупнейших оркестров России, пройдут мастер-классы, открытые репетиции, лекции-практикумы. 

Помимо основного состава Уральского юношеского оркестра в сессии примут участие исполнители из Магнитогорска, Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, а также восемь стажеров детских и музыкальных школ Свердловской области. Занятия с группами проведут семь преподавателей, в числе которых педагоги столичных вузов и музыканты крупнейших российских оркестров. 

Финальное событие сессии — Международный музыкальный фестиваль "Безумные дни", где выступит Уральский юношеский симфонический оркестр. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет образовательный конкурс для преподавателей, методистов и руководителей творческих коллективов.

Областная газета Свердловской области

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