В Екатеринбурге стартовала X Открытая сессия Уральского юношеского симфонического оркестра

Фото: Галина Соловьева

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение недели с юными музыкантами будут работать педагоги и артисты крупнейших оркестров России, пройдут мастер-классы, открытые репетиции, лекции-практикумы.

Помимо основного состава Уральского юношеского оркестра в сессии примут участие исполнители из Магнитогорска, Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, а также восемь стажеров детских и музыкальных школ Свердловской области. Занятия с группами проведут семь преподавателей, в числе которых педагоги столичных вузов и музыканты крупнейших российских оркестров.

Финальное событие сессии — Международный музыкальный фестиваль "Безумные дни", где выступит Уральский юношеский симфонический оркестр. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет образовательный конкурс для преподавателей, методистов и руководителей творческих коллективов.