Губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею сысертских студентов, разработавших новые автобусные маршруты до Екатеринбурга

Организовать три дополнительных маршрута поручено свердловскому минтрансу. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области провел рабочую встречу с главой Сысерти Дмитрием Нисковских, который рассказал главе региона о просьбе местных студентов запустить новые маршруты из Сысертского района в Екатеринбург. Организовать три дополнительных автобуса поручено свердловскому минтрансу.

По словам Дмитрия Нисковских, после завершения строительства ЕКАД вопрос, как быстро и комфортно добраться до Екатеринбурга, стал особенно актуален.

"Многие ребята живут там, а учатся в екатеринбургских вузах. Между городами курсируют автобусы — по старым, неактуальным маршрутам. Ребята сами разработали новые варианты, мы их обсудили и просим поддержать эту идею", — обратился мэр Сысерти к губернатору.

В свою очередь глава региона поручил минтрансу включить в маршрутную сеть три новых автобуса:

Большой Исток — "Сима Ленд" — Екатеринбург;

Сысерть — Бородулино — Патруши — Большой Исток — "Сима Ленд" — Екатеринбург;

Большой Исток — "Сима Ленд" — Химмаш — Арамиль — Большой Исток.

Специалисты изучат предложение по планировке маршрутов, организуют внесение остановочных пунктов в реестры, выберут перевозчика и установят тарифы, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.