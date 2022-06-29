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Общество
29 июня 2022, 14:10

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею сысертских студентов, разработавших новые автобусные маршруты до Екатеринбурга

Дмитрий Нисковских и Евгений Куйвашев

Организовать три дополнительных маршрута поручено свердловскому минтрансу. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области провел рабочую встречу с главой Сысерти Дмитрием Нисковских, который рассказал главе региона о просьбе местных студентов запустить новые маршруты из Сысертского района в Екатеринбург. Организовать три дополнительных автобуса поручено свердловскому минтрансу.

По словам Дмитрия Нисковских, после завершения строительства ЕКАД вопрос, как быстро и комфортно добраться до Екатеринбурга, стал особенно актуален.

"Многие ребята живут там, а учатся в екатеринбургских вузах. Между городами курсируют автобусы — по старым, неактуальным маршрутам. Ребята сами разработали новые варианты, мы их обсудили и просим поддержать эту идею", — обратился мэр Сысерти к губернатору.

В свою очередь глава региона поручил минтрансу включить в маршрутную сеть три новых автобуса:

  • Большой Исток — "Сима Ленд" — Екатеринбург;
  • Сысерть — Бородулино — Патруши — Большой Исток — "Сима Ленд" — Екатеринбург;
  • Большой Исток — "Сима Ленд" — Химмаш — Арамиль — Большой Исток.

Специалисты изучат предложение по планировке маршрутов, организуют внесение остановочных пунктов в реестры, выберут перевозчика и установят тарифы, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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