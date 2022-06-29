Госдума РФ приняла закон, направленный на борьбу с черными риелторами

Законопроекты, направленные на борьбу с фиктивной регистрацией, принимались в Госдуме уже несколько раз, однако это не исправило ситуацию. Фото: Галина Соловьева

Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором и третьем чтениях поправки в Жилищный и Семейный кодексы РФ, направленные на защиту граждан от мошеннических схем при аренде жилья. Документ позволит пресечь злоупотребление недобросовестных собственников своими правами на жилое помещение.

Один из авторов законодательной инициативы председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроекты, направленные на борьбу с фиктивной регистрацией, принимались в Госдуме уже несколько раз, однако это не исправило ситуацию.

"Проблема "резиновых" квартир и микродолей приводит, во‑первых, к нарушению жилищных прав проживающих в жилом помещении, а во‑вторых, усложняет участие жилого помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды по вселению в 1/50 или 1/100 доли, по признанию права пользования жильем на основании регистрации при наличии большого числа зарегистрированных", — сказал он.

Микродоли сейчас не дают человеку право на проживание, поэтому новый документ определит минимально возможные границы дробления долей — не менее 6 квадратных метров общей площади на каждого сособственника, уточняется на сайте Госдумы.

Поправки в Семейный кодекс позволят суду изменять соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал сделки по продаже имущества без согласия другого владельца. По словам Павла Крашенинникова, новый закон позволит гарантировать конституционное право граждан на жилье.